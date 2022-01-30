За сутки в Эстонии прибавилось 5952 зараженных, скончались трое

По состоянию на утро 30 января, в больницах находится 312 пациентов с коронавирусом. Из них 201 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 159 человек, или 79% не были вакцинированы, а 42, или 21% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни. Скончалось три человека с коронавирусом, из которых один не был вакцинирован: 76-летняя женщина, 79-летняя женщина и 88-летняя женщина.