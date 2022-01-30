За сутки в Эстонии прибавилось 5952 зараженных, скончались трое
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 239 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5 952. Скончались три человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 239 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5 952. Скончались три человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 30 января, в больницах находится 312 пациентов с коронавирусом. Из них 201 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 159 человек, или 79% не были вакцинированы, а 42, или 21% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни. Скончалось три человека с коронавирусом, из которых один не был вакцинирован: 76-летняя женщина, 79-летняя женщина и 88-летняя женщина.
За сутки ввели 1603 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 131 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 378 937 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,3%.