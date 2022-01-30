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  • Эстония
  • Стоимость электроэнергии в воскресенье в Эстонии упадет ниже 80 евро
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Стоимость электроэнергии в воскресенье в Эстонии упадет ниже 80 евро

Линии электропередач. ФОТО: Remo Tõnismäe

Цена электричества в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье составит 75,73 евро за мегаватт-час, тогда как в субботу она составляла 137,35 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 99,09 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию в воскресенье будет в период с 16 до 17 часов, а самой низкой она была в ночь на воскресенье, с 3 до 4 часов утра и составляла 31,96 евро за мегаватт-час.

С 14 часов в воскресенье электроэнергия для потребителей в Эстонии будет стабильно стоить более 90 евро за мегаватт-час, но к 23 часам снизится до 79,26 евро за мегаватт-час.

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