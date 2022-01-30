Стоимость электроэнергии в воскресенье в Эстонии упадет ниже 80 евро
Цена электричества в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье составит 75,73 евро за мегаватт-час, тогда как в субботу она составляла 137,35 евро за мегаватт-час.
Цена электричества в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье составит 75,73 евро за мегаватт-час, тогда как в субботу она составляла 137,35 евро за мегаватт-час.
Самой высокой — 99,09 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию в воскресенье будет в период с 16 до 17 часов, а самой низкой она была в ночь на воскресенье, с 3 до 4 часов утра и составляла 31,96 евро за мегаватт-час.
С 14 часов в воскресенье электроэнергия для потребителей в Эстонии будет стабильно стоить более 90 евро за мегаватт-час, но к 23 часам снизится до 79,26 евро за мегаватт-час.