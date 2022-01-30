Ушел из жизни актер Леонид Куравлев

"Леонид Вячеславович скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.

О госпитализации артиста в реанимацию в больнице в Коммунарке стало известно 10 января; по данным источника "Интерфакса" в медицинских кругах, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. Куравлев был госпитализирован 5 января из московского городского реабилитационного центра. 22 января, по данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет..." (1958). Параллельно начинающий актёр снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" и в приключенческом фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин" (оба фильма - в 1960).

Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.

В 1960-1992 годах состоял в труппе Театра-студии киноактёра.