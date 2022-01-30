Картина дня: последствия снежного шторма, британские солдаты в Эстонии и смерть Леонида Куравлёва
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 января.
Минувшей ночью автомобили застревали в снегу как на основных, так и на второстепенных дорогах. Во второй половине дня в субботу наибольшее количество автомобилей, застрявших из-за снегопада, было в Рапламаа и Ида-Вирумаа, а также в Ляэне-Вирумаа. Читать далее...
Оперативные бригады компании Elektrilevi в течение последних часов ликвидировали последствия нескольких тысяч аварий в электросетях. В пиковые часы в ночь на воскресенье количество обесточенных домохозяйств превышало 12 тысяч по всей Эстонии. Читать далее...
Три часа ушло у одного автомобилиста, чтобы высвободить машину из снежного плена в Луйге Харьюского уезда. Он сказал Postimees, что без помощи местных жителей все было бы очень мрачно. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 239 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5 952. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...
Лондон может удвоить количество солдат в Восточной Европе, которое в настоящее время составляет около 1150 человек, и направить в Эстонию оборонительное вооружение, заявили в бюро премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Читать далее...
Хотя Керсти Кальюлайд в должности президента показала, что внутренняя политика Эстонии в порядке, а саму ее можно назвать наиболее активно вмешивавшимся в политическую жизнь президентом после Леннарта Мери, многие партии задаются вопросом, насколько разумно подобное вмешательство. Читать далее...
2021 год стал годом кризисов и адаптаций на рынке труда. Последний квартал года принес лавинообразное повышение цен на энергоносители и сопутствующую общую инфляцию, что, в свою очередь, повысило ожидания в отношении заработной платы на рынке труда, который и так испытывал нехватку работников. Читать далее...
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Читать далее...
Туристы по всему миру активно бронируют перелеты на весну и лето. Во Всемирном совете по путешествиям и туризму прогнозируют продуктивный летний сезон. Читать далее...