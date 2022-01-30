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Уличный опрос ⟩ Когда нужно отменять коронаограничения?

Уличный опрос. ФОТО: Marko Saarm

Портал Sakala провел уличный опрос и выяснил, что думают люди о снятии коронаограничений.

ФОТО: Marko Saarm

Айли Людиг, почтовый курьер

Есть ли какая-то польза в ограничениях, которые сейчас действуют? Если соприкасаешься с больным, маска не поможет, и та же история — с ограничениями. Наличие COVID-паспорта не предотвращает распространение вируса.

ФОТО: Marko Saarm

Индрек Бергман, строитель

Немедленно. Осенью были в гостях у дочери в Англии, там уже тогда не было никаких ограничений. Если люди хотят вакцинироваться, то хорошо, если такая ​​возможность у них есть, но неправильно усложнять жизнь непривитым. Например, среди моих знакомых есть люди, которые трижды заразились коронавирусом после вакцинации, и здоровые — невакцинированные. Вирус они могут переносить в равной степени.

ФОТО: Marko Saarm

Лембит Саар, шлифовщик

Мне эти ограничения напрямую не мешают. Но они продолжаются уже так долго, что теперь ограничения можно было бы отменить.

ФОТО: Marko Saarm

Риво Мяндла, оператор дверного завода

Давно можно было бы отменить. Ограничения очень надоели, и люди устали от этого. Особенно надоело, что об этом постоянно говорят в СМИ. Я сделал прививку, потому что иначе я не мог бы никуда ходить или что-либо делать, но я думаю, что это неправильная причина.

Рауль Моор, техник

ФОТО: Marko Saarm

Немедленно. Не вижу от них особой пользы. Я адаптирую свою деятельность в соответствии с ограничениями и стараюсь найти лучшие решения. Я не вижу особой пользы в показе COVID-паспорта, потому что человек все же прививается для себя. Он может распространять вирус независимо от паспорта.

ФОТО: Marko Saarm

Райли Карро, консультант по продажам

Во время первых волн вируса ограничения были понятны и оправданы. Однако, учитывая текущую ситуацию, когда носителей вируса очень много, эти ограничения не служат желаемой цели. Ограничения поставили людей в затруднительное положение. Многие предприятия находятся в убытке и буквально вынуждены затянуть пояса потуже. Видно, что вирус распространяется даже в условиях ограничений, но попавших в больницу стало меньше. Заболевают как вакцинированные обладатели ковид-паспортов, так и непривитые. При этом не все люди, не имеющие паспортов, заболевают, однако ограничивается их свобода передвижения и участие в жизни общества. Это неправильно. Последний срок отменять ограничения.

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