Уличный опрос ⟩ Когда нужно отменять коронаограничения?
Портал Sakala провел уличный опрос и выяснил, что думают люди о снятии коронаограничений.
Портал Sakala провел уличный опрос и выяснил, что думают люди о снятии коронаограничений.
Айли Людиг, почтовый курьер
Есть ли какая-то польза в ограничениях, которые сейчас действуют? Если соприкасаешься с больным, маска не поможет, и та же история — с ограничениями. Наличие COVID-паспорта не предотвращает распространение вируса.
Индрек Бергман, строитель
Немедленно. Осенью были в гостях у дочери в Англии, там уже тогда не было никаких ограничений. Если люди хотят вакцинироваться, то хорошо, если такая возможность у них есть, но неправильно усложнять жизнь непривитым. Например, среди моих знакомых есть люди, которые трижды заразились коронавирусом после вакцинации, и здоровые — невакцинированные. Вирус они могут переносить в равной степени.
Лембит Саар, шлифовщик
Мне эти ограничения напрямую не мешают. Но они продолжаются уже так долго, что теперь ограничения можно было бы отменить.
Риво Мяндла, оператор дверного завода
Давно можно было бы отменить. Ограничения очень надоели, и люди устали от этого. Особенно надоело, что об этом постоянно говорят в СМИ. Я сделал прививку, потому что иначе я не мог бы никуда ходить или что-либо делать, но я думаю, что это неправильная причина.
Рауль Моор, техник
Немедленно. Не вижу от них особой пользы. Я адаптирую свою деятельность в соответствии с ограничениями и стараюсь найти лучшие решения. Я не вижу особой пользы в показе COVID-паспорта, потому что человек все же прививается для себя. Он может распространять вирус независимо от паспорта.
Райли Карро, консультант по продажам
Во время первых волн вируса ограничения были понятны и оправданы. Однако, учитывая текущую ситуацию, когда носителей вируса очень много, эти ограничения не служат желаемой цели. Ограничения поставили людей в затруднительное положение. Многие предприятия находятся в убытке и буквально вынуждены затянуть пояса потуже. Видно, что вирус распространяется даже в условиях ограничений, но попавших в больницу стало меньше. Заболевают как вакцинированные обладатели ковид-паспортов, так и непривитые. При этом не все люди, не имеющие паспортов, заболевают, однако ограничивается их свобода передвижения и участие в жизни общества. Это неправильно. Последний срок отменять ограничения.