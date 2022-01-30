Надаль победил Медведева в финале Australian Open и установил рекорд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (5-й номер посева) стал рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема», выиграв Australian Open. В финале турнира испанец одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым (2).

Надаль проиграл первые два сета матча в воскресенье со счетом 2:6, 6:7 (5:7), но после переломил ход матча и выиграл две партии с одинаковым счетом 6:4. В финальном сете испанец также взял верх — 7:5. Встреча продолжалась более 5 часов 24 мин.

Надаль завоевал в Мельбурне свой 21-й титул «Большого шлема» в карьере. Благодаря этой победе испанец обошел первую ракетку мира серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, в активе которых по 20 титулов. При этом 35-летний испанец смог выиграть Australian Open лишь во второй раз в карьере и впервые с 2009 года.

Также Надаль впервые с 2007 года сумел совершить камбэк со счета 0-2 по сетам. Тогда испанец обыграл со счетом 3-2 другого россиянина — Михаила Южного.