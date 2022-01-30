Надаль победил Медведева в финале Australian Open и установил рекорд
Испанец Рафаэль Надаль одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open и стал рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема», пишет РБК.
Испанец Рафаэль Надаль одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open и стал рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема», пишет РБК.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (5-й номер посева) стал рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема», выиграв Australian Open. В финале турнира испанец одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым (2).
Надаль проиграл первые два сета матча в воскресенье со счетом 2:6, 6:7 (5:7), но после переломил ход матча и выиграл две партии с одинаковым счетом 6:4. В финальном сете испанец также взял верх — 7:5. Встреча продолжалась более 5 часов 24 мин.
Надаль завоевал в Мельбурне свой 21-й титул «Большого шлема» в карьере. Благодаря этой победе испанец обошел первую ракетку мира серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, в активе которых по 20 титулов. При этом 35-летний испанец смог выиграть Australian Open лишь во второй раз в карьере и впервые с 2009 года.
Также Надаль впервые с 2007 года сумел совершить камбэк со счета 0-2 по сетам. Тогда испанец обыграл со счетом 3-2 другого россиянина — Михаила Южного.
Медведев мог стать первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open после подсчета рейтинговых очков за турнир. Россиянин обошел был Джоковича, который ранее был депортирован из Австралии, за счет того, что тот не смог защитить свои рейтинговые очки, завоеванные в Мельбурне в прошлом году.