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Фото ⟩ В заброшенном здании полиции свистели пули

На выходных Пярнумааская дружина Кайтселийта провела в бывшем здании полиции учения, участники которых поделились на два лагеря: враги и свои. Последним пришлось брать здание штурмом.

В запланированных учениях приняли участие около 40 кайтселийтчиков-добровольцев из одной роты, которые собрались в пятницу вечером, пишет Pärnu Postimees.

Специалист по информированию и военно-гражданскому сотрудничеству Пярнумааской дружины Кайтселийта Яанус Мехикас не смог уточнить, какая рота проходила учения в здании. «Это было мероприятие, вытекающее из плана обучения одного подразделения, на застроенной местности, где в дополнение к действиям внутри здания велись проверка территории и пешее патрулирование», — сказал Мехикас.

Если обычно учения Кайтселийта проходят на открытой местности, в данном случае была застроенная территория, на которой было идеально подходящее пустое здание с множеством комнат и этажей. «Для таких учений необходимо, чтобы здание не использовалось, старое здание полиции идеально подходило», — пояснил представитель Кайтселийта.

Тренироваться в зданиях всегда сложнее и опаснее, чем на местности, где видимость лучше. По словам Мехикаса, помещения должны были быть «очищены», то есть проверены, чтобы убедиться, что в здании нет врагов. «В помещении ситуация непредсказуема, никогда не знаешь, что ждет впереди. Нужно быстро осмотреть полы и потолки на наличие отверстий или спрятанных взрывчатых устройств», — сказал он.

Чтобы сделать учение максимально аутентичным, участников разделили на два лагеря: одна часть была в роли врага, а другая начала захват территории противников. По словам Мехикаса, рукопашной схватки не было, использовались холостые патроны. Хотя стены здания достаточно хорошо подавляют звук, стрельбу могло быть слышно.

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