За год число пассажиров поездов выросло в Эстонии на 1,5%

"Мы стремимся постоянно повышать популярность поездок на поезде, однако в связи с продолжающейся пандемией и масштабными строительными и ремонтными работами на железной дороге железнодорожное движение было серьезно затруднено. Тем не менее, год закончился достаточно позитивно – в декабре количество поездок на поездах выросло на 20%", - прокомментировал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.