За год число пассажиров поездов выросло в Эстонии на 1,5%
В 2021 году пассажирские поезда в Эстонии перевезли 6 077 000 человек, что на 1,5% больше по сравнению с 2021 годом, пишет Rus.ERR.
В 2021 году пассажирские поезда в Эстонии перевезли 6 077 000 человек, что на 1,5% больше по сравнению с 2021 годом, пишет Rus.ERR.
Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики. Они в целом совпадают со сведениями государственной железнодорожной компании Elron.
"Мы стремимся постоянно повышать популярность поездок на поезде, однако в связи с продолжающейся пандемией и масштабными строительными и ремонтными работами на железной дороге железнодорожное движение было серьезно затруднено. Тем не менее, год закончился достаточно позитивно – в декабре количество поездок на поездах выросло на 20%", - прокомментировал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.