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  • Гран-при в Дохе: все три первых места заняли эстонские спортсменки
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Гран-при в Дохе: все три первых места заняли эстонские спортсменки

Катрина Лехис (справа). ФОТО: Tairo Lutter

Эстонка Катрина Лехис стала победительницей этапа Гран-при в Дохе в фехтовании на шпагах. 

В финальной схватке Катрина Лехис оказалась сильней другой эстонской спортсменки Нелли Дифферт и победила со счетом 15:11.

Бронзовая награда этапа также у нашей фехтовальщицы Эрики Кирпу, которая в полуфинале уступила Дифферт: в дополнительное время Дифферт победила со счетом 12:11.

В первом круге Лехис одолела итальянку Марту Феррари, во втором - Лауру Штехли из Швейцарии, в 1/8 финала - Альберту Сантуччио из Италии, в четвертьфинале - полячку Ренату Кнапик-Мязгу, а в полуфинале - американку Мари-Флоранс Кандассами, сообщает rus.err.ee.

Дифферт на пути к финалу победила Лорен Ремби из Франции, Кайлин Син Ян Хси из Гонконга, Полин Бруннер из Швейцарии, венгерку Анну Куни и эстонку Эрику Кирпу.

На стадии 1/4 финала Эрика Кирпу обыграла еще одну представительницу Эстонии Ирину Эмбрих.

Кристина Кууск, Каролийне Лойт и Вероника Зуйкова вылетели в первом раунде.

У мужчин из представителей Эстонии Илиан Бобров ограничился первым кругом, а Стен Прийнитс дошел до второго раунда.

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