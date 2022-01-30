Добровольцы нашли пропавшего 59-летнего мужчину

Сообщение о пропаже Райта поступило в 17.20, в последний раз его видели в 15.30. По состоянию здоровья он не всегда может адекватно сориентироваться в происходящем.

Полицейские проверили окрестности попечительского дома, находящиеся рядом заброшенные здания, улицы и дороги, на сразу найти его не удалось.