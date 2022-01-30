Добровольцы нашли пропавшего 59-летнего мужчину
Полиция просила помощи в поисках 59-летнего Райта, который ушел из попечительского дома в деревне Выйзику волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа.
Полиция просила помощи в поисках 59-летнего Райта, который ушел из попечительского дома в деревне Выйзику волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа.
Сообщение о пропаже Райта поступило в 17.20, в последний раз его видели в 15.30. По состоянию здоровья он не всегда может адекватно сориентироваться в происходящем.
Полицейские проверили окрестности попечительского дома, находящиеся рядом заброшенные здания, улицы и дороги, на сразу найти его не удалось.
Вечером пресс-служба полиции сообщила, что Райт был найден в 21.30: "Мужчину нашли пришедшие на помощи добровольцы, проверяя территорию недалеко от попечительского дома. Так как мужчина был легко одет и замерз, скорая помощь доставила его в больницу, где о нем позаботятся медики".