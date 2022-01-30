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Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего 59-летнего мужчины

Пропавший Райт. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Райта, который ушел из попечительского дома в деревне Выйзику волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа.

Сообщение о пропаже Райта поступило в 17.20, в последний раз его видели в 15.30. По состоянию здоровья он не всегда может адекватно сориентироваться в происходящем.

Полицейские проверили окрестности попечительского дома, находящиеся рядом заброшенные здания, улицы и дороги, поиски продолжаются.

Его рост примерно 170 см, он лыс. На нем коричневая блуза с длинными рукавами, темно-синие спортивные брюки и шлепанцы.

Просим всех, кто увидит или видел Райта, сразу же позвонить на номер 112.

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