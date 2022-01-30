Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего 59-летнего мужчины
Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Райта, который ушел из попечительского дома в деревне Выйзику волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа.
Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Райта, который ушел из попечительского дома в деревне Выйзику волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа.
Сообщение о пропаже Райта поступило в 17.20, в последний раз его видели в 15.30. По состоянию здоровья он не всегда может адекватно сориентироваться в происходящем.
Полицейские проверили окрестности попечительского дома, находящиеся рядом заброшенные здания, улицы и дороги, поиски продолжаются.
Его рост примерно 170 см, он лыс. На нем коричневая блуза с длинными рукавами, темно-синие спортивные брюки и шлепанцы.
Просим всех, кто увидит или видел Райта, сразу же позвонить на номер 112.