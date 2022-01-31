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  • Погода
  • Из-за толстого слоя снега некоторые дороги стали непроходимыми

Из-за толстого слоя снега некоторые дороги стали непроходимыми

Иллюстративное фото. ФОТО: Meelis Meilbaum

Транспортный департамент предупреждает, что в понедельник некоторые дороги из-за толстого слоя снега стали непроходимыми.

Рано утром общегосударственные и основные шоссе покрыты снегом, местами обледенели. На дорогах скользко. Небольшие дороги могут быть непроезжими.

Утром ожидается облачная погода. Снег, местами метель. Ветер северных направлений, 4-9, на островах и на побережье 8-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.

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