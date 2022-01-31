Восстанавливая правду ⟩ Судьба эстонцев, репрессированных в ходе сталинского террора за пределами Эстонии
31 января Эстонский институт исторической памяти проведет Таллинне в Доме писателей презентацию сборника «Финно-угорского мартиролога жертв государственного террора в СССР», посвященного эстонцам. В двухтомнике впервые собраны имена 8517 эстонцев, которые остались в СССР после образования Эстонской Республики в 1918 году и стали жертвами сталинского террора, в основном в 1937–1938 гг., когда параллельно с множеством актов террора проходили и особенно жестокие т. н. «национальные операции». Редактор мартиролога, доктор исторических наук Владимир Абрамов рассказывает об истории создания серии сборников и связанных с этим трудностях.