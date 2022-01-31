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  • Судьба эстонцев, репрессированных в ходе сталинского террора за пределами Эстонии
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Восстанавливая правду ⟩ Судьба эстонцев, репрессированных в ходе сталинского террора за пределами Эстонии

Владимир Абрамов. ФОТО: Erakogu

31 января Эстонский институт исторической памяти проведет Таллинне в Доме писателей презентацию сборника «Финно-угорского мартиролога жертв государственного террора в СССР», посвященного эстонцам. В двухтомнике впервые собраны имена 8517 эстонцев, которые остались в СССР после образования Эстонской Республики в 1918 году и стали жертвами сталинского террора, в основном в 1937–1938 гг., когда параллельно с множеством актов террора проходили и особенно жестокие т. н. «национальные операции». Редактор мартиролога, доктор исторических наук Владимир Абрамов рассказывает об истории создания серии сборников и связанных с этим трудностях.

Идея создания Финно-Угорского Мартиролога принадлежит Николаю Антонову (1949–2015), по национальности он был марийцем. Антонов окончил Красноярский государственный университет. Инженер-строитель, проектировщик. В 1978 г., по приглашению связанного с угольной промышленностью научно-исследовательского института приехал в г. Воркуту (ныне Республика Коми). Как известно, этот город был одной из главных территорий ГУЛАГА и он заинтересовался судьбой репрессированных людей.

По его словам, он поделился идеей создания мартиролога со своими земляками из общества «Первое Заполярное Этническое Землячество Мари Эл» в Воркуте и она была всеми поддержана. Одобрило идею и оказало в этом ему большую информационную поддержку руководство научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» в Москве. Он стал воплощать в жизнь эту идею, собирать материал о репрессированных российских финно-уграх по Книгам Памяти и другим, в основном печатным, источникам.

Когда встал вопрос о публикации, он обратился ко мне. В армии мы с ним служили в одной части и после демобилизации поддерживали связь. Я в это время руководил кафедрой новейшей истории народов России Мордовского госуниверситета, также интересовался этой темой и имел возможности издания книг.

Так, первый выпуск, посвященный марийцам был осуществлен за счет Президентского гранта, мордвинам — по гранту архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия. Публикацию одного из выпусков финансово поддержала Программа Родственных Народов (Эстония). Позднее участие спонсоров в выпусках таких сборников по различным причинам было затруднено.

До публикации сборников, о репрессированных эстонцах было сделано 6 выпусков, посвященных: марийцам (вып. 1. Саранск, 2007), мордвинам (вып. 2. Саранск, 2006; вып. 2 изд. 2. Саранск, 2011), коми (вып. 3. Саранск, 2012), удмуртам (вып. 4. Саранск, 2013), карелам (вып. 5. Саранск, 2013), а также вепсам, ижорцам, манси, нганасанам, ненцам, саамам, селькупам, хантам и венграм, проживавшим в 1917-1953 гг. в СССР (вып. 6. Саранск, 2015). Еще неопубликованным осталось собрание имеющихся биограмм о репрессированных российских финнах.

В источниках встречалось большое количество ошибок в фамилиях, именах, названиях сел, районов и т. д. Например, эстонский г. Пярну мог быть в документах назван, как Пернов или даже Берн. Это было следствием, как написания слов на слух при допросах арестованных, так и из-за невысокого уровня грамотности сотрудников политической полиции т.е. ВЧК-ОГПУ-НКВД, проводивших эти допросы. Подобные ошибки являются также характеристикой документов, поэтому они не исправлялись (и в своем большинстве не могли быть исправлены).

Арестованные на вопрос о месте рождения, как правило, давали (или сотрудники спецслужб записывали), административное название на момент либо рождения, либо — допроса: например, Лифляндская губ., г. Юрьев или Эстония, г. Тарту. В таких случаях оставлялось то, что отражено в справке.

Следует подчеркнуть, что репрессии 1930-х гг. по отношению к представителям народов, имевшим свои национальные государства за пределами СССР (венгры, латыши, литовцы, финны, эстонцы и т. д.) носили особенно жестокий характер, т. к. сталинское руководство не просто «изымало» (по терминологии спецслужб) своих действительных или выдуманных политических оппонентов, но, готовя мировую революцию, заранее видело в них потенциальных агентов или шпионов таких государств.

Выпущенные сборники Финно-Угорского мартиролога содержат сведения, только о российских гражданах, чьи фамилии и имена представлены в Книгах Памяти и других, частью архивных источниках на территории Российской Федерации, Казахстана, в меньшей степени Белоруссии, Украины и других республик СССР, в основном до 1940 г. Сведения о людях, в т. ч. эстонцах, проживавших в регионах, где такие издания к 2015 г. не были осуществлены — в сборниках не отражены. Они лишь дополняют другие публикации на эту тему.

При издании мартирологов, кроме сложностей информативного и финансового порядка встречались трудности иного рода. Постепенное свертывание гласности меняло отношение окружающих к выпуску подобных сборников. Практически прекратилась внутрироссийская спонсорская помощь, а обращение к зарубежным общественных организациям грозило попаданием в разряд иностранных агентов.

Поэтому, в поисках средств редактор был вынужден обращаться к общественности и даже к студентам для непосредственной реализации книг с целью финансирования издания последующих сборников мартиролога, что в общем-то было не вполне законным и привело его к конфликту с силовыми органами.

Определенные субъекты воспринимали подобные публикации все более нетерпимо: дело даже доходило до демонстрации против них и, естественно, редактора-издателя у здания Историко-Социологического института в Саранске.

Также начались публикации в местной прессе, например, под названием «Профессор Абрамов туфту гонит» (газета Столица–С. – 2017. – 23 мая. – С. 22). В этой публикации нападки касались именно подготовки эстонских сборников. Но, поскольку борзописец (под псевдонимом) перестарался с нападками, то обращение редактора в суд для защиты деловой репутации и возмещения морального вреда дало положительные результаты. Газета была оштрафована.

В связи с этим настоящее издание сборников Финно-Угорского мартиролога, посвященных эстонцам, является не только данью памяти невинных жертв государственного террора, не только реализацией труда Николая Антонова, но и ответом всем этим больным субъектам, для которых незаконные репрессии совершать можно, а вот говорить и писать об них нельзя.

Поскольку издание таких сборников в Российской Федерации затруднилось, как ответственный редактор выражаю свою благодарность Эстонскому институту исторической памяти за публикацию очередных выпусков.

Их издание будет продолжено, чтобы об этих преступлениях в обществе сохранялась память, вырабатывалась к ним идиосинкразия с тем, чтобы они больше никогда не повторились.

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