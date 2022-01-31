Восстанавливая правду ⟩ Судьба эстонцев, репрессированных в ходе сталинского террора за пределами Эстонии

Идея создания Финно-Угорского Мартиролога принадлежит Николаю Антонову (1949–2015), по национальности он был марийцем. Антонов окончил Красноярский государственный университет. Инженер-строитель, проектировщик. В 1978 г., по приглашению связанного с угольной промышленностью научно-исследовательского института приехал в г. Воркуту (ныне Республика Коми). Как известно, этот город был одной из главных территорий ГУЛАГА и он заинтересовался судьбой репрессированных людей.

По его словам, он поделился идеей создания мартиролога со своими земляками из общества «Первое Заполярное Этническое Землячество Мари Эл» в Воркуте и она была всеми поддержана. Одобрило идею и оказало в этом ему большую информационную поддержку руководство научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» в Москве. Он стал воплощать в жизнь эту идею, собирать материал о репрессированных российских финно-уграх по Книгам Памяти и другим, в основном печатным, источникам.

Когда встал вопрос о публикации, он обратился ко мне. В армии мы с ним служили в одной части и после демобилизации поддерживали связь. Я в это время руководил кафедрой новейшей истории народов России Мордовского госуниверситета, также интересовался этой темой и имел возможности издания книг.

Так, первый выпуск, посвященный марийцам был осуществлен за счет Президентского гранта, мордвинам — по гранту архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия. Публикацию одного из выпусков финансово поддержала Программа Родственных Народов (Эстония). Позднее участие спонсоров в выпусках таких сборников по различным причинам было затруднено.

До публикации сборников, о репрессированных эстонцах было сделано 6 выпусков, посвященных: марийцам (вып. 1. Саранск, 2007), мордвинам (вып. 2. Саранск, 2006; вып. 2 изд. 2. Саранск, 2011), коми (вып. 3. Саранск, 2012), удмуртам (вып. 4. Саранск, 2013), карелам (вып. 5. Саранск, 2013), а также вепсам, ижорцам, манси, нганасанам, ненцам, саамам, селькупам, хантам и венграм, проживавшим в 1917-1953 гг. в СССР (вып. 6. Саранск, 2015). Еще неопубликованным осталось собрание имеющихся биограмм о репрессированных российских финнах.

В источниках встречалось большое количество ошибок в фамилиях, именах, названиях сел, районов и т. д. Например, эстонский г. Пярну мог быть в документах назван, как Пернов или даже Берн. Это было следствием, как написания слов на слух при допросах арестованных, так и из-за невысокого уровня грамотности сотрудников политической полиции т.е. ВЧК-ОГПУ-НКВД, проводивших эти допросы. Подобные ошибки являются также характеристикой документов, поэтому они не исправлялись (и в своем большинстве не могли быть исправлены).

Арестованные на вопрос о месте рождения, как правило, давали (или сотрудники спецслужб записывали), административное название на момент либо рождения, либо — допроса: например, Лифляндская губ., г. Юрьев или Эстония, г. Тарту. В таких случаях оставлялось то, что отражено в справке.