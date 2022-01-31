Глава МИД Украины призвал РФ к дипломатическому взаимодействию

"Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", - написал Кулеба в Twitter в воскресенье вечером.