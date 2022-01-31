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Глава МИД Украины призвал РФ к дипломатическому взаимодействию

Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba attends a meeting with Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod (not pictured) at Christiansborg in Copenhagen, Denmark, January 27, 2022. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. ФОТО: RITZAU SCANPIX DENMARK

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию к отводу войск от границ с республикой и продолжению дипломатического диалога.

"Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", - написал Кулеба в Twitter в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что дипломатия - единственный путь разрешения ситуации.

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