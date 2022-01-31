Глава МИД Украины призвал РФ к дипломатическому взаимодействию
Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию к отводу войск от границ с республикой и продолжению дипломатического диалога.
Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию к отводу войск от границ с республикой и продолжению дипломатического диалога.
"Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", - написал Кулеба в Twitter в воскресенье вечером.
Он подчеркнул, что дипломатия - единственный путь разрешения ситуации.