В Эстонии выявлено 4964 зараженных, в больницах почти 350 человек

По состоянию на утро 31 января, в больницах находится 346 пациентов с коронавирусом. Из них 219 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 171 человек, или 78,1% не были вакцинированы, а 48, или 21,9% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни. Скончалось один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован: 94-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 345,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 562,6 невакцинированных человек в день.