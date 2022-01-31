В Эстонии выявлено 4964 зараженных, в больницах почти 350 человек
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9756 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4964. Скончался один человек с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9756 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4964. Скончался один человек с коронавирусом.
По состоянию на утро 31 января, в больницах находится 346 пациентов с коронавирусом. Из них 219 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 171 человек, или 78,1% не были вакцинированы, а 48, или 21,9% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни. Скончалось один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован: 94-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 345,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 562,6 невакцинированных человек в день.
За сутки ввели 1087 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 95 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 379 837 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,4%.