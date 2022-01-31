В Германии неизвестные застрелили двух полицейских

«Во время дорожного патрулирования между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц — прим.) сегодня утром были убиты двое полицейских: мужчина и женщина», — отмечается в сообщении полиции.

Отмечается, что убитые полицейские, которым было 29 лет и 24 года, выполняли обычное патрулирование и остановили одну из машин, из которой позже открыли огонь.