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В Германии неизвестные застрелили двух полицейских

Немецкие полицейские. ФОТО: DANIEL ROLAND

На юго-западе Германии неизвестные вступили в перестрелку с двумя сотрудниками полиции и убили их, сообщает полиция города Кайзерслаутерна в официальном Twitter-аккаунте.

«Во время дорожного патрулирования между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальцприм.) сегодня утром были убиты двое полицейских: мужчина и женщина», — отмечается в сообщении полиции.

Отмечается, что убитые полицейские, которым было 29 лет и 24 года, выполняли обычное патрулирование и остановили одну из машин, из которой позже открыли огонь.

СМИ выяснили, что инцидент произошел около 4:20 по местному времени (5:20 по Таллинну). Личности преступников не установлены, один из них вооружен. Немецкой полицией был объявлен план «перехват», движение в районе происшествия перекрыто.

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