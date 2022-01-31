В Германии неизвестные застрелили двух полицейских
На юго-западе Германии неизвестные вступили в перестрелку с двумя сотрудниками полиции и убили их, сообщает полиция города Кайзерслаутерна в официальном Twitter-аккаунте.
На юго-западе Германии неизвестные вступили в перестрелку с двумя сотрудниками полиции и убили их, сообщает полиция города Кайзерслаутерна в официальном Twitter-аккаунте.
«Во время дорожного патрулирования между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц — прим.) сегодня утром были убиты двое полицейских: мужчина и женщина», — отмечается в сообщении полиции.
Отмечается, что убитые полицейские, которым было 29 лет и 24 года, выполняли обычное патрулирование и остановили одну из машин, из которой позже открыли огонь.
СМИ выяснили, что инцидент произошел около 4:20 по местному времени (5:20 по Таллинну). Личности преступников не установлены, один из них вооружен. Немецкой полицией был объявлен план «перехват», движение в районе происшествия перекрыто.