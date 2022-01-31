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  • Таллиннская биржа неожиданно выросла, цены на нефть снова установили новый рекорд

Таллиннская биржа неожиданно выросла, цены на нефть снова установили новый рекорд

Паром Megastar. Иллюстративное фото. ФОТО: Eero Vabamägi

Неделя началась с роста на фондовых рынках, пишет Postimees.

Утром все основные европейские биржи были в плюсе, фьючерсы на рынки США также обещали рост. В то же время фондовые биржи обещают завершить январь таким падением, какое в последний раз наблюдалось весной 2020 года, когда началась коронапандемия. Таллиннская фондовая биржа также утром росла: индекс вырос на 1,3% после небольшого объема торгов.

Больше всего на рынке вырос TextMagic (на 6%) и судоходная компания Tallink (на 2,2%).

Нефть установила новый ценовой рекорд. Баррель сырой нефти марки Brent утром выросла почти на 90 процентов до 90,9 доллара, в то время как сорт американской нефти также вырос до 87,7 процента.

Золото подорожало на 0,2% до 1790 долларов.

Рынок криптовалют резко упал: биткойн потерял 1,4% и торговался на уровне 37 000 долларов. С начала года старейшая в мире криптовалюта потеряла 20% своей стоимости.

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