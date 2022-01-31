Таллиннская биржа неожиданно выросла, цены на нефть снова установили новый рекорд

Утром все основные европейские биржи были в плюсе, фьючерсы на рынки США также обещали рост. В то же время фондовые биржи обещают завершить январь таким падением, какое в последний раз наблюдалось весной 2020 года, когда началась коронапандемия. Таллиннская фондовая биржа также утром росла: индекс вырос на 1,3% после небольшого объема торгов.

Больше всего на рынке вырос TextMagic (на 6%) и судоходная компания Tallink (на 2,2%).

Нефть установила новый ценовой рекорд. Баррель сырой нефти марки Brent утром выросла почти на 90 процентов до 90,9 доллара, в то время как сорт американской нефти также вырос до 87,7 процента.

Золото подорожало на 0,2% до 1790 долларов.