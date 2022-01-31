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Новым руководителем Русского театра станет Светлана Янчек

Светлана Янчек. ФОТО: Частный архив

Директором Русского театра станет Светлана Янчек, которая сменит на этой должности Маргуса Алликмаа, передает Rus.ERR.

«Да, в течение ближайшего получаса будет подписан договор со Светланой Янчек», - сказал ERR председатель совета Русского театра Яак Аллик.

В январе Яак Аллик сообщал, что совет нашел подходящего кандидата на пост директора и члена правления учреждения, но переговоры с ним еще продолжаются.

«Мы обсудили в совете возможные варианты и поскольку совет был согласен побеседовать со Светланой Янчек, то я сделал ей предложение и она дала согласие после раздумий, - уточнил Аллик. - Конечно, возникают проблемы, потому что она является членом правления НКО Art-Fortius, которое занимается организацией театрального фестиваля "Золотая маска"».

«Но Светлана Янчек направила нам письмо, что в течение месяца она выйдет из правления Art-Fortius, так что конфликта интересов не будет», - добавил он.

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