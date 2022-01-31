Новым руководителем Русского театра станет Светлана Янчек
Директором Русского театра станет Светлана Янчек, которая сменит на этой должности Маргуса Алликмаа, передает Rus.ERR.
Директором Русского театра станет Светлана Янчек, которая сменит на этой должности Маргуса Алликмаа, передает Rus.ERR.
«Да, в течение ближайшего получаса будет подписан договор со Светланой Янчек», - сказал ERR председатель совета Русского театра Яак Аллик.
В январе Яак Аллик сообщал, что совет нашел подходящего кандидата на пост директора и члена правления учреждения, но переговоры с ним еще продолжаются.
«Мы обсудили в совете возможные варианты и поскольку совет был согласен побеседовать со Светланой Янчек, то я сделал ей предложение и она дала согласие после раздумий, - уточнил Аллик. - Конечно, возникают проблемы, потому что она является членом правления НКО Art-Fortius, которое занимается организацией театрального фестиваля "Золотая маска"».
«Но Светлана Янчек направила нам письмо, что в течение месяца она выйдет из правления Art-Fortius, так что конфликта интересов не будет», - добавил он.