Кийк: ограничения могут снять в феврале
Правительство должно разработать план снятия ограничений, но от обязанности носить маску пока отказываться не стоит. Другие ограничения могут постепенно снять в течение февраля.
Правительство должно разработать план снятия ограничений, но от обязанности носить маску пока отказываться не стоит. Другие ограничения могут постепенно снять в течение февраля.
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал ERR, что число госпитализированных с коронавирусом пациентов в последние недели стабилизировалось - оно в три раза меньше, чем на пике заболеваемости прошлой весной.
"Исходя из этого, наша позиция заключается в том, что пришло время двигаться к смягчению ограничений. Было бы справедливо постепенно открыть различные виды досуга и развлечений для тех, кто по каким-то причинам до сих пор не был вакцинирован или с момента курса вакцинации минуло девять месяцев, а бустерную дозу он пока не получил", - сказал Кийк.
Предложение фракции Центристской партии отказаться от требования сертификата вакцинации с 7 февраля, по словам министра, основывается на ожидании, что к этому времени правительство и эксперты в области здравоохранения смогут оценить предложение и реализовать его, если будет достигнуто соглашение.