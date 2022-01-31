Кийк: ограничения могут снять в феврале

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал ERR , что число госпитализированных с коронавирусом пациентов в последние недели стабилизировалось - оно в три раза меньше, чем на пике заболеваемости прошлой весной.

"Исходя из этого, наша позиция заключается в том, что пришло время двигаться к смягчению ограничений. Было бы справедливо постепенно открыть различные виды досуга и развлечений для тех, кто по каким-то причинам до сих пор не был вакцинирован или с момента курса вакцинации минуло девять месяцев, а бустерную дозу он пока не получил", - сказал Кийк.