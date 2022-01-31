"Международный мемориал" обжаловал решение по ликвидации

Историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал" подало апелляционную жалобу на вынесенное 28 декабря 2021 года решение Верховного суда (ВС) РФ о ликвидации организации за имеющиеся, по мнению суда, нарушения закона об "иностранных агентах". О подаче апелляции в коллегию судей ВС РФ сообщается на сайте организации в понедельник, 31 января, с указанием, что само заявление было подано с соблюдением срока.

Ранее, в день оглашения решения Верховного суда РФ по ликвидации "Международного Мемориала", член правления подразделения организации в Германии Вера Аммер сообщила в интервью DW, что защита намерена обжаловать это решение в течение отведенного для этого месяца, то есть до 28 января.

Доводы защиты "Международного Мемориала"

В "Международном Мемориале" указывают, что ликвидация организации за отсутствие маркировки о внесении в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции "иностранного агента", противоречит международным обязательствам Российской Федерации, а само законодательство об НКО, нарушение которого вменено "Мемориалу", противоречит международным договорам.

Также адвокаты организации подчеркивают, что "отсутствие маркировки ("иноагента". - Ред.) не является грубым неоднократным нарушением закона", поскольку не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда.

Ликвидация "Международного Мемориала" является несоразмерной мерой реагирования, считают в организации. "Суд первой инстанции не дал оценки деятельности "Международного Мемориала", фактически устранившись от исследования вопроса о соразмерности ликвидации тому вкладу, который внесла организация в жизнь российского общества, и отказал в допросе свидетелей, которые могли бы сообщить суду сведения о содержании деятельности "Международного Мемориала", - говорится на сайте общества.

Еще один аргумент защиты состоит в том, что, вынося решение о ликвидации, суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле. Ведь ходатайства о вступлении в дело одного из учредителей организации, а также трех структурных подразделений "Международного Мемориала" суд отклонил.

Критика решения ВС РФ о ликвидации "Международного Мемориала"

После вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации "Международного Мемориала" целый ряд российских и международных правозащитников, общественных деятелей, журналистов, политиков и дипломатов раскритиковал этот шаг.