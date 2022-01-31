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  • Алликмаа: покидать Русский театр грустно, но я продолжу ходить в него рядовым зрителем

Алликмаа: покидать Русский театр грустно, но я продолжу ходить в него рядовым зрителем

Маргус Алликмаа. ФОТО: Mihkel Maripuu

Покидающий пост директора Русского театра Маргус Алликмаа подвел итоги своего пребывания на этом посту, пишет Rus.ERR.

«Из-за вызванных пандемией ограничений мы получали хорошие компенсации и от Министерства культуры, и от Кассы по безработице. Я передаю театр следующему директору, когда его финансовое состояние хорошее. Я обязательно буду приходить на спектакли. Когда я пришел в Русский театр в 2018 году, то сильно удивился тому, насколько здесь хорошие актеры, как хорошо они работают», - сказал Алликмаа.

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