Алликмаа: покидать Русский театр грустно, но я продолжу ходить в него рядовым зрителем
Покидающий пост директора Русского театра Маргус Алликмаа подвел итоги своего пребывания на этом посту, пишет Rus.ERR.
Покидающий пост директора Русского театра Маргус Алликмаа подвел итоги своего пребывания на этом посту, пишет Rus.ERR.
«Из-за вызванных пандемией ограничений мы получали хорошие компенсации и от Министерства культуры, и от Кассы по безработице. Я передаю театр следующему директору, когда его финансовое состояние хорошее. Я обязательно буду приходить на спектакли. Когда я пришел в Русский театр в 2018 году, то сильно удивился тому, насколько здесь хорошие актеры, как хорошо они работают», - сказал Алликмаа.