Алликмаа: покидать Русский театр грустно, но я продолжу посещать его как рядовой зритель
Покидающий пост директора Русского театра Маргус Алликмаа подвел итоги своего пребывания на этом посту, пишет Rus.ERR.
Покидающий пост директора Русского театра Маргус Алликмаа подвел итоги своего пребывания на этом посту, пишет Rus.ERR.
«Из-за вызванных пандемией ограничений мы получали хорошие компенсации и от Министерства культуры, и от Кассы по безработице. Я передаю театр следующему директору, когда финансовое состояние театра хорошее. Я обязательно буду приходить на спектакли. Когда я пришел в Русский театр в 2018 году, то очень удивился, насколько здесь хорошие артисты и как хорошо они работают», - сказал Алликмаа.