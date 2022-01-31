Алликмаа: покидать Русский театр грустно, но я продолжу посещать его как рядовой зритель

«Из-за вызванных пандемией ограничений мы получали хорошие компенсации и от Министерства культуры, и от Кассы по безработице. Я передаю театр следующему директору, когда финансовое состояние театра хорошее. Я обязательно буду приходить на спектакли. Когда я пришел в Русский театр в 2018 году, то очень удивился, насколько здесь хорошие артисты и как хорошо они работают», - сказал Алликмаа.