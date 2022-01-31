Электроэнергия в Эстонии: дешевле, чем во Франции, дороже, чем в Финляндии
В эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии по сравнению с понедельником во вторник вырастет на 4,4 процента до 184,17 евро за мегаватт-час.
В эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии по сравнению с понедельником во вторник вырастет на 4,4 процента до 184,17 евро за мегаватт-час.
Самой высокой — 246,98 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию во вторник будет в период с 19 до 20 часов, а самой низкой в ночь на среду с 12 ночи до часу - 102,26 евро за мегаватт-час.
Во вторник средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии и Литве чуть больше, чем в Эстонии - 186,56 евро за мегаватт-час. Но в Финляндии средняя дневная цена будет на 18,9% меньше, или 149,46 евро за мегаватт-час.
Самая большая цена на рынке электроэнергии Nord Pool во вторник будет во Франции, где средняя дневная цена составит 213,76 евро за мегаватт-час.