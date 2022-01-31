ФОТО: BBC News

Тысячи протестующих вышли на улицы Оттавы с требованием об отмене обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу с США.

Дальнобойщики говорят, что будут находиться в столице до тех пор, пока власти не пойдут на уступки.

Протесты под названием "Конвой свободы" начались в канадской столице 29 января в ответ на одобренный правительством вакцинный мандат, согласно которому невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.

Вскоре демонстранты стали выступать против других ограничений, связанных с Covid-19, а также обрушились с критикой на правительство Джастина Трюдо.

Сам Трюдо назвал протестующих "небольшим маргинальным меньшинством".

Местная полиция заявила о расследовании нескольких инцидентов с участием протестующих после того, как демонстранты забрались на кенотаф у Национального военного мемориала с криками "Свобода" (в воскресенье вокруг мемориала установили бетонные заграждения) и танцевали на могиле неизвестного солдата.

Дальнобойщики также заблокировали движение улиц вокруг парламента. Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что некоторые протестующие терроризировали сотрудников бесплатной столовой после того, как им отказали в обслуживании в ресторанах из-за отказа надеть маску.

After explaining to these less than fine Canadians of the hallowed grounds upon which they trode, this was their reaction in the name of Freedom. Unsat! pic.twitter.com/Mk7VVLsfxo — Cmdre Steven Thornton (@S_Thornton_332) January 29, 2022

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул столицу вместе с семьей из-за опасений вокруг безопасности. Глава минобороны Канады Анита Ананд заявила, что инциденты заслуживают сильнейшего порицания.

Около 90% дальнобойщиков (в Канаде их 120 тысяч человек) получили две дозы вакцины от коронавируса.