Круустюк: мясные продукты подорожают на 10-15 процентов
Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк предсказывает, что общий рост цен на мясные продукты в этом году составит 10-15 процентов.
Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк предсказывает, что общий рост цен на мясные продукты в этом году составит 10-15 процентов.
Производители продуктов питания предупреждают, что в феврале цены в магазинах вырастут, и это только начало. Известный в Вырумаа производитель молочной продукции Nopri с февраля поднимает цены на свою продукцию примерно на одну десятую, но, вероятно, этим подорожание молочной продукции не ограничится.
Тему дня портала Stolitsa.ee комментирует председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк:
«В конце прошлого года предприятие Nõo Lihatööstus повысило цены на свою продукцию в среднем на 4-5 процентов. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этом году больше не повышать цены. Мы понимаем, что потребителям тяжело, поэтому стараемся сами сэкономить там, где это только возможно. Но, действительно, общее принуждение к повышению цен присутствует. Поэтому мы внимательно следим за тем, что происходит вокруг.
Хотя само Nõo не планирует повышать цены, мы прогнозируем, что общий рост цен на мясные продукты в этом году составит около 10-15 процентов. То, как долго продлится рост цен, сейчас сказать сложно. Продолжительность периода повышения цен зависит от цен на энергоносители, сырье и другие вспомогательные материалы, а также от того, планирует ли правительство поддерживать производственные предприятия и, если да, то каким образом».