Круустюк: мясные продукты подорожают на 10-15 процентов

Производители продуктов питания предупреждают, что в феврале цены в магазинах вырастут, и это только начало. Известный в Вырумаа производитель молочной продукции Nopri с февраля поднимает цены на свою продукцию примерно на одну десятую, но, вероятно, этим подорожание молочной продукции не ограничится.

Тему дня портала Stolitsa.ee комментирует председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк:

«В конце прошлого года предприятие Nõo Lihatööstus повысило цены на свою продукцию в среднем на 4-5 процентов. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этом году больше не повышать цены. Мы понимаем, что потребителям тяжело, поэтому стараемся сами сэкономить там, где это только возможно. Но, действительно, общее принуждение к повышению цен присутствует. Поэтому мы внимательно следим за тем, что происходит вокруг.