Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом

Французский футболист уже согласовал свой контракт с клубом, сообщает источник. Как отмечается, он будет получать 50 млн евро за сезон – то есть станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.