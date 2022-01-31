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  • Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом

Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом

Килиан Мбаппе. ФОТО: Fabrizio Carabelli

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» летом, сообщает Bild.

Французский футболист уже согласовал свой контракт с клубом, сообщает источник. Как отмечается, он будет получать 50 млн евро за сезон – то есть станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.

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