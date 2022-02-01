Главная команда «Левадии» продолжит подготовку к сезону в тренировочном лагере в Турции

По первоначальным планам, команда должна была вылететь на трехнедельные сборы ещё во вторник после обеда, но из-за снежного шторма в Стамбуле рейс отменили. На данный момент команда в полном составе уже вылетела из таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери.