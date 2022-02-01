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  • Главная команда «Левадии» продолжит подготовку к сезону в тренировочном лагере в Турции

Главная команда «Левадии» продолжит подготовку к сезону в тренировочном лагере в Турции

ФК "Левадия". ФОТО: Mihkel Maripuu

Главная команда ФКИ «Левадия» продолжит предсезонную подготовку в турецком курортном городе Белек.

По первоначальным планам, команда должна была вылететь на трехнедельные сборы ещё во вторник после обеда, но из-за снежного шторма в Стамбуле рейс отменили. На данный момент команда в полном составе уже вылетела из таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери.

На сборах в Турции «Левадия» проведёт последнюю фазу подготовки к новому сезону. Команда вернётся обратно Таллинн 18 февраля. Новый сезон стартует 25 февраля в 19:00 на арене Sportland матчем за Суперкубок Эстонии против ФК «Флора».

В рамках тренировочного лагеря ФКИ «Левадия» проведёт восемь контрольных матчей с сильными соперниками из разных стран.

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