Главная команда «Левадии» продолжит подготовку к сезону в тренировочном лагере в Турции
Главная команда ФКИ «Левадия» продолжит предсезонную подготовку в турецком курортном городе Белек.
Главная команда ФКИ «Левадия» продолжит предсезонную подготовку в турецком курортном городе Белек.
По первоначальным планам, команда должна была вылететь на трехнедельные сборы ещё во вторник после обеда, но из-за снежного шторма в Стамбуле рейс отменили. На данный момент команда в полном составе уже вылетела из таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери.
На сборах в Турции «Левадия» проведёт последнюю фазу подготовки к новому сезону. Команда вернётся обратно Таллинн 18 февраля. Новый сезон стартует 25 февраля в 19:00 на арене Sportland матчем за Суперкубок Эстонии против ФК «Флора».
В рамках тренировочного лагеря ФКИ «Левадия» проведёт восемь контрольных матчей с сильными соперниками из разных стран.