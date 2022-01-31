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Посольство России в США к понедельнику лишилось еще 27 сотрудников - они должны были уехать во исполнение требования Вашингтона об ограничении пребывания работников российских дипмиссий в Америке тремя годами. В МИД России ранее называли это "высылкой дипломатов" - и обещали ответить симметрично. В Госдепартаменте США Би-би-си сообщили, что от трехгодичного лимита отказываться не собираются.

О том, что Россия выполнит предписание США, в пятницу сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня этого года", - писал он в "Фейсбуке".

Как сообщил Би-би-си Антонов, 27 сотрудников российской дипмиссии из списка, который американцы передали еще в сентябре, покинули США. Им было предписано уехать из-за введенного американской стороной в декабре 2020 года трехлетнего лимита на пребывание в США российских дипработников.

"После этой высылки в посольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - пояснил Антонов. Посол также отметил, что ответ на действия Вашингтона остается за Москвой: "При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще 1 декабря заявила, что к 31 января Россию должны будут покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она также отмечала, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередной группе американских дипработников придется уехать из России до 1 июля 2022 года.

В Госдепартаменте США заявили Би-би-си, что предупреждали российскую сторону о введении трехлетнего лимита на пребывание дипработников в стране, это правило останется в силе.

"Подход США создает лучший паритет для наших дипломатических миссий, так как в обеих с одинаковой частотой будет происходить ротация сотрудников", - сообщил представитель ведомства. Он также подчеркнул, что дипломатия - единственный ответственный способ разрешения кризиса, с которым США столкнулись с Россией.

"Нам нужно иметь открытые каналы для общения, особенно в период возросшего напряжения, - сообщил представитель Госдепартамента США. - Функционирующее посольство критически важно для дипломатии, и поэтому продолжим усердно заниматься этим вопросом".

В Госдепартаменте США не ответили на вопрос Би-би-си, сколько сотрудников работают в американской миссии в России сейчас и сколько их останется после 31 января. Би-би-си обратилась с запросом в посольство США в Москве и ожидает ответа.

В интервью радио "Эхо Москвы" в июле прошлого года посол США в России Джон Салливан говорил, что после запрета нанимать россиян на работу в американской миссии останутся работать 120 человек.

Этот запрет был введен указом президента Владимира Путина от 23 апреля 2021 года, согласно нему дипмиссии "недружественных стран" лишились права нанимать россиян и граждан третьих стран. Первыми в списке стран оказались США.

Салливан в интервью радио "Эхо Москвы" отмечал, что за пять лет число сотрудников американской дипмиссии в России сократилось в десять раз.

Захарова в октябре прошлого года говорила, что в американских диппредставительствах на территории России работает около 130 человек. Она также заявляла, что Россия не мешает США заполнить квоту на численность персонала в 455 человек американскими гражданами.

"Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России, - сообщил в пятницу Би-би-си посол Антонов. - Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе".

При этом Антонов на прошлой неделе также заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его возможной высылке: "На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве".

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу назвал "хамством" требование США немедленно дать визы охранникам посла Салливана и угрозу в противном случае попросить посла Антонова уехать из Вашингтона.

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила телеканалу "Дождь" (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что "ничего не знает о слухах". В Госдепартаменте США не ответили на вопрос Би-би-си, грозит ли Антонову высылка.