Форварда «Манчестер Юнайтед» обвиняют в насилии

Мэйсон Гринвуд, один из самых перспективных талантов клуба, угодил в громкий скандал. Гэрриет Робсон, девушка футболиста, опубликовала видео в Instagram с окровавленным лицом и фотографиями синяков. У нее сильно разбита губа, а также много гематом разного размера: на руках, ногах и лице. "Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной", – написала Гэрриет.

Также девушка слила в сеть аудиозаписи, на которых мужчина с голосом, похожим на 20-летнего форварда МЮ, пристает к ней.

Некоторое время спустя девушка удалила сторис и всю информацию о себе из аккаунта, но позже восстановила несколько фото. Кажется, Хэрриет и Мэйсон расстались несколько месяцев назад – их подписчики заметили, что футболист и девушка удалили совместные фото из инстаграма. Аудио, которое опубликовала Робсон, записано 22 октября. Когда сделано видео побоев, пока неизвестно.

Мейсон является воспитанником Манчестер Юнайтед. За главную команду "красных дьяволов" Гринвуд провел 129 матчей, в которых отличился 35-ю голами и 12-ю ассистами.