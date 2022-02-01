Членов семей госслужащих США обязали покинуть Беларусь
На фоне усугубляющегося кризиса вокруг Украины Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Беларуси.
На фоне усугубляющегося кризиса вокруг Украины Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Беларуси.
Как отмечается в сообщении, обнародованном на сайте ведомства во вторник, 1 февраля, в связи с "необычным и вызывающим беспокойство наращиванием российской военной мощи вдоль белорусско-украинской границы" ситуация "непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность.
Ездить в Беларусь не рекомендовалось и ранее - из-за пандемии коронавируса и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась ситуация на границе с Украиной, пишет DW.
На прошлой неделе Госдепартамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. "24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства США в Киеве", - говорится в сообщении.
Госдеп также обеспокоен ситуацией в Беларуси. Переброска солдат в соседнюю с Украиной страну вызывает опасения по поводу того, что Россия, возможно, намеревается напасть на Украину с севера, гласит сообщение ведомства. По данным министерства обороны США, Россия продолжала размещать в Беларуси войска и в минувшие выходные.