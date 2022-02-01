Tesla Model S назвали самым ненадежным электромобилем
Агентство технической инспекции и сертификации Германии (TÜV) изучило на предмет надежности четыре ходовых электромобиля: BMW i3, Smart ForTwo, Renault Zoe и Tesla Model S.
Агентство технической инспекции и сертификации Германии (TÜV) изучило на предмет надежности четыре ходовых электромобиля: BMW i3, Smart ForTwo, Renault Zoe и Tesla Model S.
Эксперты отмечают, что в эксплуатации уже находится достаточно «зеленых» машин, чтобы провести исследование их технического состояния спустя три года после приобретения. В результате проверки лучшим был признан крошечный хэтчбек ForTwo, а худшим автомобилем оказался Model S, пишет Motor.
Электрический Smart ForTwo отличился самым низким процентом неисправностей: из всех проверенных машин проблемными оказались только 3,5 процента. Если сравнивать показатель с результатами 128 проверенных TÜV топливных машин, то ForTwo вошел бы в первые 50.
Второе место занял BMW i3, производство которого завершится в июле нынешнего года. Результат батарейного хэтчбека составил 4,7 процента, а основными проблемами стал ближний свет и тормозные диски, на которых при недостаточно частом использовании возникают очаги коррозии.
Третьим в исследовании стал Renault Zoe: дефектными после трех лет езды оказались 5,7 процента таких электромобилей, у которых обнаруживали неполадки с оптикой и подвеской. Наконец, последнее место из четырех досталось Tesla Model S с показателем 10,7 процента – то есть, из 10 электрокаров хотя бы один оказывается проблемным. Причем в отчете говорится о целом наборе разных неполадок: от барахлящих противотуманных фар до дефектов рычагов подвески и органов управления.
На прошлой неделе стало известно, что Tesla временно останавливает разработку самого бюджетного электрокара в линейке, стоимость которого должна была составить около 25 000 долларов (примерно 23 000 евро). Модель, о которой заговорили еще в 2020 году, оказалась не в приоритете: в настоящий момент у специалистов слишком много других дел, которые важнее, чем дешевая модель, заявил глава компании Илон Маск.