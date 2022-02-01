За сутки прибавилось 6520 зараженных, четверо скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 314 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6520. Скончались четыре человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 314 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6520. Скончались четыре человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 1 февраля, в больницах находится 325 пациентов с коронавирусом. Из них 201 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 152 человека, или 75,6% не были вакцинированы, а 49, или 24,4% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 47 новых историй болезни. Скончалось четыре человек с коронавирусом, которые не были привиты: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина, а также 88-летние мужчина и женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 360,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 575,7 невакцинированных человек в день.
За сутки ввели 2294 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 208 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 405 182 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,4%.