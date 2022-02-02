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В тридцать лет в Эстонию со 160 евро в кармане

Анастасия старается относиться к жизни легко. ФОТО: личный архив

Анастасия Огай вместе с мужем оставили успешный бизнес и решили переехать в Эстонию. Со 160 евро в кармане и полной уверенностью, что смогут жить только на те деньги, которые заработают в Таллинне.

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Семья постепенно продала все свои источники дохода в Беларуси. «Изначально план был уехать в Москву, ведь мы там жили несколько лет, и туда тянуло всегда. Казалось бы: все легко и понятно, но что-то постоянно срывалось», — вспоминает Анастасия. Последней каплей стало то, что жильё, которое семья договорилась арендовать, отдали другим.

«И я психанула!» — рассказывает Анастасия. «Сказала «все, к черту Москву, давай выбирать другой вариант».

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