В тридцать лет в Эстонию со 160 евро в кармане

Семья постепенно продала все свои источники дохода в Беларуси. «Изначально план был уехать в Москву, ведь мы там жили несколько лет, и туда тянуло всегда. Казалось бы: все легко и понятно, но что-то постоянно срывалось», — вспоминает Анастасия. Последней каплей стало то, что жильё, которое семья договорилась арендовать, отдали другим.