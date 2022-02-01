Доставка почты запаздывает: более ста почтальонов Omniva выбыли из строя

Доставка писем, прессы и рекламных буклетов в сельской местности нарушена не только из-за сильного снегопада, но и из-за широкого распространения коронавируса. Пресс-секретарь Omniva Трийн Кюттим сообщила, что в коллективе Omniva по всей Эстонии на больничном находится более ста человек, занимающихся доставкой почты.

«Мы работаем над тем, чтобы доставка почты не задерживалась более чем на пару дней», — заверила Кюттим.

На данный момент известно, что почта задерживается в регионе Кохила в Рапла, частично также в Эльва и Раквере и в районе Раквере-Няпи.