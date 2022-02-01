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Доставка почты запаздывает: более ста почтальонов Omniva выбыли из строя

Tallinn, 26.02.2020 Lumesadu Tallinnas. Postkast. Eesti Post, Omniva Snowfall in Tallinn. Winter. Foto Mihkel Maripuu, Postimees ФОТО: Mihkel Maripuu

Заболевания почтальонов и сложные дорожные условия затрудняют доставку почты в сельской местности, сообщает компания Omniva.

Доставка писем, прессы и рекламных буклетов в сельской местности нарушена не только из-за сильного снегопада, но и из-за широкого распространения коронавируса. Пресс-секретарь Omniva Трийн Кюттим сообщила, что в коллективе Omniva по всей Эстонии на больничном находится более ста человек, занимающихся доставкой почты.

«Мы работаем над тем, чтобы доставка почты не задерживалась более чем на пару дней», — заверила Кюттим.

На данный момент известно, что почта задерживается в регионе Кохила в Рапла, частично также в Эльва и Раквере и в районе Раквере-Няпи.

Более подробная информация о том, где возникают перебои с доставкой почты, будет добавляться ​​на сайт компании в течение дня.

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