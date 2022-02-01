Таллинн выделит на поддержку проектов в области культуры более 100 000 евро

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, это хорошая возможность получить от города дополнительную поддержку для своего проекта в области культуры.

«Очередной весенний тур приема ходатайств о поддержке проектов в области культуры продлится до 17 февраля. Приветствуются все заявки, направленные на обогащение культурной жизни города, поддержку творческой деятельности, знакомство с национальной культурой и оживление работы общин. Приглашаю воспользоваться этой возможностью и подать ходатайство о получении пособия», - сказал вице-мэр.

«Комиссия решила поддержать хорошо зарекомендовавшие себя культурные проекты, такие как восьмая по счету биеннале Artishok и международный фестиваль документального кино DocPoint, а также новые проекты, такие как дискуссионные вечера для молодежи "Биотопия", объединяющие искусство, науку и окружающую среду, и пешеходные экскурсии Объединения независимого танца, сочетающие общественное пространство и хореографию», - перечислил Оя.

В число получателей пособия также вошел ряд мероприятий, посвященных традиционной культуре: от фестиваля Sabatants и фольклорных концертов до лекций на тему народных костюмов, а также проекты по подготовке нескольких новых танцевальных постановок. Комиссия приняла решение поддержать 18 из 23 поступивших заявок.

Ходатайствовать о столичном пособии на некоммерческую деятельность можно четыре раза в год. Следующие сроки подачи заявок - в феврале (для проектов, начинающихся с апреля), в середине мая (для проектов, начинающихся с июля) и в середине августа (для проектов, начинающихся с октября). Заявки на проекты, реализуемые с 1 апреля 2022 года, можно подавать до 17 февраля.

С этого года Таллинн является обладателем титула Города музыки ЮНЕСКО, и для музыкальных проектов будут открыты отдельные туры приема заявок. В первой половине февраля Таллиннский департамент культуры и спорта опубликует подробную информацию о целях и сроках подачи ходатайств о поддержке музыкальных проектов.

Отдельный тур приема ходатайств открыт для коллективов и полупрофессиональных хоров, а также музыкальных коллективов, участвующих в процессе подготовки Праздника песни и танца. Срок подачи заявок - 17 февраля 2022 года.

Последующие сроки подачи ходатайств о поддержке проектов будут опубликованы не менее чем за 28 календарных дней до срока подачи заявок. С порядком поддержки некоммерческой деятельности и дополнительными условиями ее назначения можно ознакомиться на сайте Таллинна.