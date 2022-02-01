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  • Вблизи Падаору автомобиль перевернулся на крышу

Фото ⟩ Вблизи Падаору автомобиль перевернулся на крышу

Сегодня в 10:20 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Тюйкри в волости Виру-Нигула легковой автомобиль Chrysler попал в ДТП и перевернулся на крышу.

В машине находились три человека, включая ребенка. Скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр, пишет Virumaa Teataja.

ДТП произошло на пологом повороте, где, по словам водителя, машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. «По крайней мере, с детьми все хорошо», - сказал водитель.

На месте происшествия дорога крайне скользка, поземка ограничивает видимость.

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