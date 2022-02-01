В правительстве опять кризис. Центристы собираются на совещание

Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал ERR, что партии по-разному понимают вопрос отмены ковидных справок: «Наш основной аргумент заключается в том, что уровень стресса в обществе уже слишком высокий, а потерянные рабочие места — это слишком высокая цена. Мы не должны больше терять времени».