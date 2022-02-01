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В правительстве опять кризис. Центристы собираются на совещание

Яанус Карилайд. ФОТО: Remo Tõnismäe

Центристская партия собирает правление партии, чтобы обсудить новый кризис управления в правительстве. На сей раз разногласия возникли по вопросу отмены ковидных справок.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал ERR, что партии по-разному понимают вопрос отмены ковидных справок: «Наш основной аргумент заключается в том, что уровень стресса в обществе уже слишком высокий, а потерянные рабочие места — это слишком высокая цена. Мы не должны больше терять времени».

Он добавил, что центристы хотят отменить справки с 7 февраля, в качестве компромисса предложено 14 февраля, но реформисты хотят еще потянуть.

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