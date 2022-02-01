Литва перестала принимать белорусские поезда, следующие в порт Клайпеды

"Да, действительно. Они (Литва - прим.) перестали принимать наши поезда с хлоркалием, которые следовали в порт Клайпеды для отгрузки", - сказал Головченко журналистам во вторник в Минске.

По его словам, Минск в этой ситуации переориентировал поставки хлоркалия на российские порты. "Мы к этой ситуации давно готовились, это было анонсировано. Как и обещали, мы свои поставки (хлоркалия - прим.) переориентировали (на российские порты - прим.)", - сказал Головченко.

"За счет более длинного плеча в России производители немного потеряли в маржинальности, но мы компенсируем это ростом мировых цен. По сути, ничего не потеряли, может, даже потеряла экономика Литвы", - подчеркнул он.

Кроме того, Головченко заявил, что "мы взыщем штрафы за расторжение контрактов с их стороны". "Уже соответствующее исковое заявление подано", - сообщил он.

По его словам, Минск планирует взыскать в литовском суде и упущенную выгоду. "Это большие суммы, в Литве уже были дискуссии - как же выплатить белорусам такую огромную сумму, если расторгнем контракт, не имея на это оснований", - напомнил белорусский премьер.

Накануне, в понедельник, компания "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) сообщила, что 31 января - последний день транзита через Литву удобрений "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. Ни одна заявка на транспортировку в феврале не подтверждена.

LTG утверждает, что не удовлетворит просьб о транспортировке грузов "Беларуськалия" до тех пор, пока не получит заключение правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий. Такой порядок предусматривает Политика контроля, соответствия и предупреждения санкций и ограничительных мер, которую утвердило правление LTG.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник сказал, что правительство страны должно в течение нескольких дней ввести ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита белорусских грузов в литовских портах.

"Если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать - хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр Белоруссии - прим.), значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы", - сказал Лукашенко, которого цитировало госагентство БелТа.

Лукашенко заявил об этом, принимая с докладом Головченко и руководителей "Беларуськалия" и "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").