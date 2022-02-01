Число смертей увеличилось, Таллинн вынужден расширять свои кладбища
В прошлом году на таллиннских кладбищах было более 5000 похорон, в предыдущие годы в среднем было по четыре тысячи похорон в год.
В прошлом году на таллиннских кладбищах было более 5000 похорон, в предыдущие годы в среднем было по четыре тысячи похорон в год.
Когда в 2019 году расширили площадь для захоронения на таллиннских кладбищах, предполагалось, что этого объема хватит надолго. Теперь, однако, следует признать, что места на кладбищах заполняются быстрее, чем предполагалось, и необходимо создавать все новые и новые площади.
Руководитель управляющего таллиннскими кладбищами предприятия Kadrioru park Айн Ярве прокомментировал Postimees, что заранее подготовленные кварталы для захоронения начинают заполняться. «Это понятно, потому что в прошлом году мы похоронили более пяти тысяч человек», — сказал он.
По словам руководителя конторы кладбища Пярнамяэ Лии Таса, их объем работы значительно увеличился. «По сравнению с позапрошлым годом похорон стало намного больше. Зимой больше хоронят в гробах, а весной больше урн. Весной хоронить красивее", - сказала Таса.
Во время пандемии в год следует подготовить для новых захоронений площадь почти один гектар, в основном на кладбищах Лийва и Пярнамяэ.
По словам Ярве, нельзя точно сказать, что принесет начало этого года. «Но по крайней мере пока что, что этот где не будет отличаться от прошлого» — добавил он.