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  • Число смертей увеличилось, Таллинн вынужден расширять свои кладбища

Число смертей увеличилось, Таллинн вынужден расширять свои кладбища

Фото иллюстративное. ФОТО: Urmas Luik

В прошлом году на таллиннских кладбищах было более 5000 похорон, в предыдущие годы в среднем было по четыре тысячи похорон в год.

Когда в 2019 году расширили площадь для захоронения на таллиннских кладбищах, предполагалось, что этого объема хватит надолго. Теперь, однако, следует признать, что места на кладбищах заполняются быстрее, чем предполагалось, и необходимо создавать все новые и новые площади.

Руководитель управляющего таллиннскими кладбищами предприятия Kadrioru park Айн Ярве прокомментировал Postimees, что заранее подготовленные кварталы для захоронения начинают заполняться. «Это понятно, потому что в прошлом году мы похоронили более пяти тысяч человек», — сказал он.

По словам руководителя конторы кладбища Пярнамяэ Лии Таса, их объем работы значительно увеличился. «По сравнению с позапрошлым годом похорон стало намного больше. Зимой больше хоронят в гробах, а весной больше урн. Весной хоронить красивее", - сказала Таса.

Во время пандемии в год следует подготовить для новых захоронений площадь почти один гектар, в основном на кладбищах Лийва и Пярнамяэ.

По словам Ярве, нельзя точно сказать, что принесет начало этого года. «Но по крайней мере пока что, что этот где не будет отличаться от прошлого» — добавил он.

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