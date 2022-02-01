В среду стоимость электроэнергии снизится до 169,71 евро за мегаватт-час
Стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду снизится, по сравнению со вторником, на 7,9 процента до 169,71 за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду снизится, по сравнению со вторником, на 7,9 процента до 169,71 за мегаватт-час.
Самой высокой — 266,90 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию в среду будет вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой будет в ночь на четверг с 3 до 4 часов утра - 109,05 евро за мегаватт-час.