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В центре Ратушной площади появится звезда надежды

Лабиринт из елок на Ратушной площади. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Ратушную площадь начиная с полудня четверга, 3 февраля, будет украшать лабиринт из елок «Звезда надежды».

«Звезда надежды – это полный смыслов символ, в котором каждый найдет что-то близкое для себя, так как он указывает на ожидание и надежду, что холодная и тяжелая зима сменится солнечной весной. Лабиринт из елок – это хороший пример повторного использования. В центре лабиринта стоит главная ель столицы, а вокруг нее елки, из которых состоял волшебный лес. В дополнение к ним установлены маленькие елки, которые ранее украшали улицы Старого города», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, добавив, что в этот четверг начиная с 12.00 всех пришедших на Ратушную площадь в лабиринте будет ждать небольшой сладкий сюрприз.

После окончания работы рождественского рынка на Ратушной площади появился волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и праздничными шарами. Сегодня на Ратушной площади отмечают Новый год по китайскому календарю, а завтра с елок будут убраны светящиеся гирлянды. Сами елки останутся на Ратушной площади и станут частью традиционного лабиринта, который простоит до 1 марта.

Управа района Кесклинн организует на Ратушной площади лабиринт из елок уже несколько лет подряд. Традиционно он представляет из себя определенную фигуру – в прошлые годы это было солнце, брошка и василек.

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