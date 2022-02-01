Предприниматели: конечно, ждем послаблений, но на правительство не давим

Руководитель Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал, что предприниматели находятся в неизвестности и к определенной неразберихе за последние два года достаточно привыкли: «Но сейчас не знаешь, чего ждать, по крайней мере, не ждешь ничего хорошего». Пальтс сказал, что, конечно, было бы здорово, если бы ограничения смягчились, но на это особо никто не рассчитывает: «Я понимаю, что наша ситуация отличается от многих других стран, поскольку наш уровень вакцинированности не очень высок. Конечно, хотелось бы начать работать свободнее, но мы понимаем и те обстоятельства, из-за которых это сделать нельзя».

По словам предпринимателя в области туризма Тийта Пруули, именно туризм и сектор размещения, которые особенно сильно пострадали во время пандемии, больше всех нуждаются в ясности и быстрых решениях: «Для многих предприятий, если мы говорим, например, о таллиннских гостиницах или заведениях питания, которые открыты вечером, вопрос смягчения ограничений является жизненно важным».

Исполнительный директор Эстонского союза гостиниц и ресторанов Киллу Майдла считает, что очень важно, чтобы ответ на вопрос — что будет дальше, появился как можно быстрее. По ее словам, сейчас ситуация сложная еще и потому, что на предприятиях многие работники заражены или находятся на изоляции дома, а это значит, что планирование работы и затруднено: «Естественно, мы хотели бы знать, что будет с ограничениями дальше, особенно это касается крупных мероприятий, - конференций и собраний - которые организуют не за день и даже не за неделю». Она объяснила, что предпочтение в конкуренции получают соседние страны, где ограничения смягчаются раньше.