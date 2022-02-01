Не опоздайте! Эти садовые работы должны быть выполнены незамедлительно
Февраль может показаться очень странным временем для посадки семян. Однако весна не за горами, и подготовку к ней нужно начинать заранее, пишет Kodu.
Февраль может показаться очень странным временем для посадки семян. Однако весна не за горами, и подготовку к ней нужно начинать заранее, пишет Kodu.
Каждый старательный садовод знает, что зима – это время планировать новый год и выполнять необходимые для этого работы. Чтобы весной на ваших грядках появились красивые всходы, их необходимо подготовить зимой.
Поместите семена в почву, как написано на пакете с семенами, а контейнеры с землей - в светлое место. Если держать их в темноте, проросшее растение сильно вытянется и просто перерастет. Если в комнате нет очень светлого места, используйте искусственное освещение. Например, подходят обычные светодиодные лампы, но также можно инвестировать и в более дорогие светильники, специально предназначенные для выращивания растений.
Важно соблюдать баланс между температурой и светом. Очень теплое помещение и слабое освещение не благоприятствуют прорастанию. Температура и свет должны имитировать природные условия. Если тепло, должно быть светло. Для прорастания температура должна быть не менее 18 градусов.
Необходимо следить за тем, чтобы температура не была слишком высокой. Поэтому подоконник не всегда является лучшим местом для рассады, так как отопительный радиатор нагревает поверхность подоконника и может легко высушить землю в контейнере вместе с семенами.