Не опоздайте! Эти садовые работы должны быть выполнены незамедлительно

Каждый старательный садовод знает, что зима – это время планировать новый год и выполнять необходимые для этого работы. Чтобы весной на ваших грядках появились красивые всходы, их необходимо подготовить зимой.

Поместите семена в почву, как написано на пакете с семенами, а контейнеры с землей - в светлое место. Если держать их в темноте, проросшее растение сильно вытянется и просто перерастет. Если в комнате нет очень светлого места, используйте искусственное освещение. Например, подходят обычные светодиодные лампы, но также можно инвестировать и в более дорогие светильники, специально предназначенные для выращивания растений.

Важно соблюдать баланс между температурой и светом. Очень теплое помещение и слабое освещение не благоприятствуют прорастанию. Температура и свет должны имитировать природные условия. Если тепло, должно быть светло. Для прорастания температура должна быть не менее 18 градусов.