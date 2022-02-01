ВОЗ заявила, что странам еще рано снимать все COVID-ограничения

"Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик "омикрона". В большинстве стран показатель вакцинации низок, при этом также среди очень уязвимых групп населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу", - заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове на брифинге во вторник.

Ранее во вторник Дания отменила все ограничения против COVID-19. Она стала первой страной в Евросоюзе, отменившей все действовавшие ранее меры.

Кроме того, в Англии на прошлой неделе были значительно ослаблены меры по борьбе с COVID-19: отменили обязательное ношение масок и COVID-пропуска.

Финляндия начнет с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения, в течение месяца все они будут отменены, заявила премьер-министр Санна Марин.