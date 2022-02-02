«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на академический год
Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий его дальнейшую судьбу. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка повлечет за собой отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять год на размышления, так называемый gap year (академический год). Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься и в каком направлении идти.