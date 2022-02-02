«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на gap year
Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий дальнейший ход событий. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка в этом деле будет означать отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять дополнительный год на подготовку и знакомство с будущей профессией, то есть gap year. Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься в жизни и в каком направлении двигаться дальше.