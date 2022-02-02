Ср, 2.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Generation P
  • «Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на gap year

«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на gap year

ФОТО: Дарья Мельник

Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий дальнейший ход событий. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка в этом деле будет означать отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять дополнительный год на подготовку и знакомство с будущей профессией, то есть gap year. Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься в жизни и в каком направлении двигаться дальше.

Многим после окончания школы хочется сделать паузу и gap year в таком случае — прекрасное решение. За этот год можно подучить язык, окончательно определиться со специальностью и учебным заведением, сходить к психологу, чтобы лучше понимать себя, свои умения и желания.

На gap year решилась 20-летняя Лена. «В школе мне часто говорили о потенциале и талантах. До 6-го класса я была круглой отличницей. Мама заставляла меня делать все лучше остальных, иногда не самыми гуманными способами. Отсюда, конечно, появился комплекс отличницы, - вспоминает она. - Чем старше я становилась, тем больше сопротивлялась давлению со стороны мамы и она постепенно отпускала контроль. Когда его практически не осталось, моя успеваемость стала резко падать. И я, эмоционально выгоревший ребенок, относилась к школе все проще и проще, в большинстве случаев не делала домашних заданий и жила от выходных до выходных, от каникул до каникул».

Учителя стали обращать внимание Лены на то, что она стала хуже учиться: «Говорили о том, какая я способная и умная, спрашивали, почему я этим не пользуюсь и что со мной случилось. Таким образом, большую часть средней школы и гимназии я прожила в отсутствии сил и ресурсов, самобичевании за низкую успеваемость, в плохих оценках и неоправданных ожиданиях, как своих, так и чужих».

По оценке девушки, в итоге школу она закончила неплохо, ведь все равно были любимые и простые предметы, да и умственные способности, за которые ее так хвалили, никуда не делись. К концу 12-го класса Лена решила что-то поменять в своей жизни и обратилась за помощью к психологу. Основными запросами были сильная психологическая усталость, тревога и сильная утомляемость.

«Решение о пропуске года я обдумывала достаточно долго. Практически всю гимназию, ведь ее сутью было то, что потом ты поступаешь в университет. Конечно, в семье и в школе постоянно спрашивали, куда и на кого ты собираешься учиться. Моим ответом всегда было что-то неопределенное, ведь мою голову занимали совсем не эти мысли. Так я решила, что, скорее всего, лучшим решением будет gap year. Я слышала об этом как о совершенно нормальной практике среди учеников, к тому же психолог меня в этом поддержал», - рассказывает она.

Окружение Лены по-разному восприняло новость о том, что она возьмет паузу в год: «Многие критично отзывались о моем решении. По мнению некоторых, это означало лишь то, что я ленивая и не хочу учиться. Они утверждали, что в будущем учебу продолжать я на самом деле не собираюсь. Говорили, что в таком случае я должна выйти замуж и родить детей. Семья говорила, что, пропустив год, я ничего не смогу закончить и останусь потерянным человеком. Более разумные люди переживали по поводу того, что знания после школы забудутся, а значит, поступать и учиться будет сложнее. Мои друзья поддерживали меня, так как видели мое состояние на протяжении всей гимназии».

«Также были случаи, когда кто-то интересовался моими планами и планами моих друзей. На фоне подруг, которые старались поступить, усердно учились и готовились к экзаменам, я выглядела не очень выгодно. Были люди, которые спрашивали, а почему это я ничего не делаю, хотя все мои друзья поступают или уже поступили, но были и те, кто относились с уважением и пониманием. Это решение далось мне нелегко, а особенно его последствия», - отмечает наша героиня.

И хотя порой Лену посещали мысли о собственной бесполезности, она все еще была уверена в своем решении. «Я понимала, что делаю это для себя и своей психики. На пути к принятию решения было много эмоций, сожалений и неуверенности, - признается она. - Сейчас я очень рада своему выбору, теперь у меня есть время заботиться о себе, учиться справляться с трудностями и стрессом, наполнять себя тем, что действительно интересно и приносит удовольствие, а не тем, что говорят окружающие. Кроме тебя самого больше никто не знает, что будет для тебя действительно полезным. Жизнь не заканчивается в 20 лет или после окончания школы».

«Сейчас я планирую заниматься тем, чем всегда хотела, реализовывать свои способности и таланты, параллельно работать над своим ментальным здоровьем и поступать в университет на интересующую и подходящую для меня специальность. За полгода уже случились радикальные перемены и чувствую я себя лучше, чем когда-либо», - добавила она.

По словам практикующего психолога Светланы Святетски, история Лены очень искренняя, душевная и в то же время непростая, раскрывающая значимость таких важных вещей, как контакт с собой, забота о себе, реалистичные ожидания, свобода выбора.

Светлана Святетски. ФОТО: личный архив

«На мой взгляд, сильный стороной, которая всегда будет помогать в жизни этой молодой девушке – это хороший контакт с собой, понимание своих потребностей и способность о себе позаботиться, - говорит психолог. - В жизни сложно встречаться с чужими ожиданиями, нелегко также и со своими, когда они очень завышены. Развитие способности более реалистично смотреть на свои возможности и размеренно идти к своим целям без фанатизма, не чтобы доказать кому-то или вопреки чему-то, закладывает в жизни надежный фундамент здоровья, снижает риск выгорания».

Как отмечает Светлана Святетски, слышать себя и понимать, чего на самом деле хочешь, иметь смелость жить, исходя из своих ценностей, целей, пусть даже они иногда не совпадают с мнением окружения, помогает чувствовать, что человек на своем пути и является автором своей жизни. У каждого есть свобода выбирать, что, когда и как делать и, конечно, каждый несет ответственность за свой жизненный выбор.

«Мне кажется, многим молодым людям gap year важен и полезен. Ведь это время, когда голова несколько разгружена от учебы и есть возможность услышать себя, понять чего хочется дальше в своей жизни и собрав необходимую информацию сделать первые шаги. Это подходит молодым людям, которые склонны брать ответственность за свои решения», - подчеркивает психолог.

«Если вы чувствуете, что после школы не готовы определиться с дальнейшей учебой - сделайте паузу и потратьте время на беседу с собой и саморазвитие, а не на стресс и беготню по факультетам учебного заведения, в которое вы не хотели», - советует она.

Вы находитесь в рубрике Generation P. Это платформа на портале Rus.Postimees, где молодые журналисты и выпускники Летней и Осенней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees могут публиковать свои материалы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back