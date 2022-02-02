«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на gap year

«Также были случаи, когда кто-то интересовался моими планами и планами моих друзей. На фоне подруг, которые старались поступить, усердно учились и готовились к экзаменам, я выглядела не очень выгодно. Были люди, которые спрашивали, а почему это я ничего не делаю, хотя все мои друзья поступают или уже поступили, но были и те, кто относились с уважением и пониманием. Это решение далось мне нелегко, а особенно его последствия», - отмечает наша героиня.

И хотя порой Лену посещали мысли о собственной бесполезности, она все еще была уверена в своем решении. «Я понимала, что делаю это для себя и своей психики. На пути к принятию решения было много эмоций, сожалений и неуверенности, - признается она. - Сейчас я очень рада своему выбору, теперь у меня есть время заботиться о себе, учиться справляться с трудностями и стрессом, наполнять себя тем, что действительно интересно и приносит удовольствие, а не тем, что говорят окружающие. Кроме тебя самого больше никто не знает, что будет для тебя действительно полезным. Жизнь не заканчивается в 20 лет или после окончания школы».

«Сейчас я планирую заниматься тем, чем всегда хотела, реализовывать свои способности и таланты, параллельно работать над своим ментальным здоровьем и поступать в университет на интересующую и подходящую для меня специальность. За полгода уже случились радикальные перемены и чувствую я себя лучше, чем когда-либо», - добавила она.

По словам практикующего психолога Светланы Святетски, история Лены очень искренняя, душевная и в то же время непростая, раскрывающая значимость таких важных вещей, как контакт с собой, забота о себе, реалистичные ожидания, свобода выбора.

Светлана Святетски. ФОТО: личный архив

«На мой взгляд, сильный стороной, которая всегда будет помогать в жизни этой молодой девушке – это хороший контакт с собой, понимание своих потребностей и способность о себе позаботиться, - говорит психолог. - В жизни сложно встречаться с чужими ожиданиями, нелегко также и со своими, когда они очень завышены. Развитие способности более реалистично смотреть на свои возможности и размеренно идти к своим целям без фанатизма, не чтобы доказать кому-то или вопреки чему-то, закладывает в жизни надежный фундамент здоровья, снижает риск выгорания».

Как отмечает Светлана Святетски, слышать себя и понимать, чего на самом деле хочешь, иметь смелость жить, исходя из своих ценностей, целей, пусть даже они иногда не совпадают с мнением окружения, помогает чувствовать, что человек на своем пути и является автором своей жизни. У каждого есть свобода выбирать, что, когда и как делать и, конечно, каждый несет ответственность за свой жизненный выбор.

«Мне кажется, многим молодым людям gap year важен и полезен. Ведь это время, когда голова несколько разгружена от учебы и есть возможность услышать себя, понять чего хочется дальше в своей жизни и собрав необходимую информацию сделать первые шаги. Это подходит молодым людям, которые склонны брать ответственность за свои решения», - подчеркивает психолог.

«Если вы чувствуете, что после школы не готовы определиться с дальнейшей учебой - сделайте паузу и потратьте время на беседу с собой и саморазвитие, а не на стресс и беготню по факультетам учебного заведения, в которое вы не хотели», - советует она.