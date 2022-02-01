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Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию от COVID-19

Демонстрация против обязательной вакцинации. ФОТО: Volker Preusser via www.imago-images.de

Во вторник, 1 февраля, в Австрии вступил в силу закон, который делает вакцинацию против COVID-19 обязательной для лиц старше 18 лет.

Несколько стран также ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей или медицинских работников, но Австрия является первой страной в Европе, которая сделала вакцинацию обязательной для всех взрослых, сообщила Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Человек, который откажется от процедуры вакцинации, будет оштрафован, максимальный штраф – 3600 евро. В настоящее время в Австрии полностью вакцинированы чуть больше 70% жителей страны.

Обязательная вакцинация будет действовать до января следующего года.

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