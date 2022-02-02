Марлеэн Мюлла установила в США рекорд Эстонии
Прыгунья с шестом Марлеэн Мюлла установила новый рекорд нашей страны, покорив высоту 4.33 м.
Прыгунья с шестом Марлеэн Мюлла установила новый рекорд нашей страны, покорив высоту 4.33 м.
Обучающаяся в университете Южной Дакоты спортсменка установила на соревнованиях в США новый рекорд в классе юниоров. Две недели назад 20-летняя спортсменка преодолела отметку в 4,31 м.
С этим результатом Мюлла занимает в турнирной таблице NCAA в сезоне 2022 года девятое место.
Смотрите видео здесь.