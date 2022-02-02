Галерея ⟩ В Мустамяэ построят жилой дом, уже получивший огненное название

В доме, который будет находиться по адресу Лаки, 24/2, запланирована 151 одно- и двухкомнатная студия, а также широкий спектр мест общего пользования для жильцов. У девелопера проекта, Scandium Kinnisvara, уже есть разрешение строительство, и фирма Mitt & Perlebach начнет работы в ближайшее время. Готовность дома запланирована на лето 2023 года.

Доходный дом под огненным названием MAGMA Stuudiod будет состоять из съемных квартир трех типов: более просторные двухкомнатные, классические однокомнатные и компактные квартиры, предназначенные для двоих. Кроме того, дом будет оборудован удобствами коливинга: спортзал, доступный жильцам каждый день, зал для проведения встреч и праздников, общая зона для учебы и работы, а также отдельное помещение для стиральных машин на каждом этаже. В дополнение к развлекательным и спортивным сооружениям во дворе разобьют общественный сад и построят теплицу. На крыше студии MAGMA Stuudiod заработает солнечная электростанция мощностью 40 кВт.

«MAGMA Stuudiod — пятое большое здание в портфолио Scandium, построенное специально для сдачи в аренду. По своим дополнительным возможностям это, несомненно, самое благоустроенное здание для жизни в стиле коливинга, где как студенты, так и работающие в этом районе специалисты могут чувствовать себя максимально комфортно. Управлять домом будет Nestin Rent, член группы Scandium с большим опытом работы», — отметил Калле Арон, член правления Scandium Kinnisvara.