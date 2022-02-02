Маски прочь, господа!

Нам такие правила не нравятся. Мы не любим, когда ущемляются наши свободы и права. Мы против тоталитаризма и всемирного заговора элит вкупе с глубинным государством и чип-вакциной Билла Гейтса...

На этом фоне риторика центристов о том, что «каждый житель Эстонии приложил усилия для того, чтобы защитить себя и своих близких в начавшуюся в 2020 году пандемию коронавируса» и что «сегодня каждый заслуживает благодарности», выглядит скорее как популистская, чем как отражающая факты. А реализация предложения упразднить с 7 или хотя бы с 14 февраля паспорта вакцинации вряд ли послужит действенным стимулом бесплатно пройти вакцинацию для тех, кто не сделал этого до сих пор. Имеющегося же сегодня уровня в 63 процента вакцинированного населения едва хватает для того, чтобы не впадать в крайний пессимизм.