Маски прочь, господа!
Праздник пришел на улицу Антиваксерную: с минуты на минуту начнут снимать ограничения, введенные для укрощения зарвавшегося SARS-Cov-2.
Праздник пришел на улицу Антиваксерную: с минуты на минуту начнут снимать ограничения, введенные для укрощения зарвавшегося SARS-Cov-2.
Великобритания отказалась уже от большинства ограничений? Окей! Но это происходит на фоне почти стопроцентного уровня вакцинации населения. То же самое – в Израиле. Австрия первой на континенте, смягчая режим «чрезвычайки», одновременно принимает закон об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны…
Нам такие правила не нравятся. Мы не любим, когда ущемляются наши свободы и права. Мы против тоталитаризма и всемирного заговора элит вкупе с глубинным государством и чип-вакциной Билла Гейтса...